Auch Leuchtgeschosse halfen nicht

Laut FAA war das Privatflugzeug in Elizabethton im Bundesstaat Tennessee gestartet. Ziel war Long Island in New York. Websites zur Nachverfolgung von Flügen hätten jedoch gezeigt, dass es über seinem Zielort kehrt gemacht habe und in Richtung Süden geflogen sei, über Washington oder Umgebung hinweg, nach Virginia.

Es stürzte gegen 15.30 Uhr (Ortszeit, 21.30 Uhr MESZ) in der Nähe von Montebello ab, wie die FAA mitteilte. Über die Besatzung und Passagiere lagen zunächst keine Informationen vor.

Das Nordamerikanische Luftverteidigungskommando (Norad) teilte mit, die beiden Kampfjets hätten die Genehmigung gehabt, in Überschallgeschwindigkeit zu fliegen. Daher hätten die Bewohner der Region einen Überschallknall hören können.