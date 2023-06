Kein Kommentar von der chinesischen Botschaft in Washington

Eine Sprecherin der chinesischen Botschaft in Washington sagte der Nachrichtenagentur Reuters: »Wir haben keine Kenntnis von dem Fall und können daher im Moment keinen Kommentar abgeben.« Die kubanische Regierung reagierte nicht auf ein Ersuchen um Stellungnahme.

Der Bericht des »Wall Street Journal« fällt in eine Zeit sowieso verstärkter Spannungen zwischen Washington und Peking. Die USA unterstützen den Inselstaat Taiwan, der von China als abtrünnige Provinz betrachtet wird. In den Gewässern vor der Insel kamen sich ein chinesisches und ein US-Kriegsschiff zuletzt gefährlich nah, zuvor hatten sich die beiden Großmächte bei der Shangri-La-Konferenz in Singapur gegenseitig Vorwürfe gemacht .