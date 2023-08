An diesem Nachmittag im Juli herrscht Hochbetrieb an der improvisierten Wasserstelle in Marindia, rund 40 Kilometer östlich von Uruguays Hauptstadt Montevideo: Alte, Familien mit Kindern, junge Paare füllen Plastikflaschen und große Sechs-Liter-Kanister. Das Wasser wird aus 20 Metern Tiefe heraufgepumpt und ist sauber, wie eine Analyse bestätigt, die Santellán am Gartenzaun aufgehängt hat.