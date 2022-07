Unter diesem italienischen Gewächshausdach scheint das Klima noch in Ordnung, würde nicht auch hier etwas Grundlegendes fehlen: Wasser. Der Bauer Stefano Boschetto baut 60 Kilometer südlich von Rom Kiwis an, Melonen, Salat und Gurken. Nun befürchtet er, dass er bald auf ein anderes Produkt setzen muss.

Stefano Boschetto, Landwirt: »Es scheint so, dass es jedes Jahr schwieriger wird, Wasser zu bekommen. Die Landwirte müssen natürlich anfangen, sich zu schützen. Es gibt zu viele Unsicherheiten. Wenn bestimmte Pflanzen ständig Wasser benötigen, werden die Bauern anfangen, Pflanzen zu wählen, die weniger Wasser brauchen. Nur würden wir dann alle das Gleiche anbauen. Und einige Landwirte werden beschließen, gar nicht mehr zu pflanzen. Es droht also eine Verarmung dieser Region, die immer stark in die Landwirtschaft investiert hat.«

Fast ganz Italien leidet unter der anhaltenden Trockenheit. In der Region Latium wird, wie in anderen Landesteilen, das Wasser rationiert. An zwei Tagen die Woche darf Boschetto seine Pflanzen nicht bewässern.

Der sinkende Grundwasserpegel sei das Hauptproblem, sagt der Landwirt. Hinzu kommt: Vielerorts kommt das Wasser nicht dort an, wo es gebraucht wird, weil die Leitungen undicht sind. Laut dem Wirtschaftsverband Confartigianato sickern in Italien durchschnittlich 40 Prozent des Trinkwassers durch Lecks in den Rohren.

In der Provinz Latina seien es sogar 70 Prozent. 3500 Kilometer Wasserleitungen liegen in der Gegend. Fast die Hälfte davon wurde vor mehr als einem halben Jahrhundert verlegt. Das lokale Unternehmen Acqualatina hat viel zu tun: Mehr als 10.000 Reparaturen führt die Firma pro Jahr durch, stopft Löcher, damit der Wasserdruck steigt und nicht so viel von dem kostbaren Gut verloren geht. Eine Sisyphus-Arbeit: Denn häufig platzen die maroden Rohre an anderen Stellen wieder auf.

Was also tun? Die italienische Regierung hat nun 4,4 Milliarden Euro aus einem Pandemiefonds der Europäischen Union bereitgestellt, um die Wasserwirtschaft zu unterstützen – für die nächsten vier Jahre. Das könnte für Landwirt Boschetto zu spät sein.

Stefano Boschetto, Landwirt: »Die Dinge ändern sich schnell, also müssen wir genauso schnell verstehen, was die Probleme sind und herausfinden, wie man sie lösen kann. Wie können wir eine qualitativ hochwertige Landwirtschaft erhalten?«

Der Plan der Regierung sieht außerdem vor, Reservoirs für Regenwasser zu bauen. Wasserspeicher seien ein guter Ansatz, findet der Landwirt. Im Frühjahr und Herbst fällt so viel Regen, dass man damit durch den Sommer kommen könnte.