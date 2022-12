Die weiteren Entwicklungen werden mit Spannung erwartet – vor allem, weil Ungarn erhebliche Mittel in der Hand hält, um Druck auf die EU auszuüben . So könnte die Regierung in Budapest beispielsweise Entscheidungen blockieren, für die in der EU Einstimmigkeit erforderlich ist.

Dagegen spricht, dass Ungarn nach Angaben von Diplomaten am Montagabend sogar Zugeständnisse machte und seine Blockade gegen neue Ukrainehilfen sowie ein EU-Gesetz zur internationalen Mindeststeuer aufgab.