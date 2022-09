Weibliche Sterilisation Die weltweit häufigste Verhütungsmethode ist irreversibel – und gefährlich

Erst seit Mitte der 2000er-Jahre geht der Anteil der Sterilisationen auf Puerto Rico langsam zurück. Hohe Kosten, Bürokratie und eine mangelnde Infrastruktur erschweren den Menschen aber immer noch den Zugang zu anderen Verhütungsmitteln. Für Iris Lopez stellt sich noch eine andere Frage: »Können wir in einem kolonialen Kontext, in dem Sterilisation so lange als einzige Methode gefördert wurde, überhaupt von einer freien Entscheidung sprechen?«

Grenze zur Zwangssterilisation verschwimmt

»Einverständnis ist bei weiblichen Sterilisationen oft eine Grauzone«, sagt die indische Forscherin von der Observer Research Foundation. In Indien seien vor allem arme Frauen aus niedrigeren Kasten oder mit geistigen Einschränkungen betroffen. »Die Frauen werden gar nicht ausreichend aufgeklärt, um eine informierte Entscheidung treffen zu können«, sagt sie.

Auch in anderen Ländern trifft es häufig sozial benachteiligte Frauen: Der Eingriff wird dann oft im Anschluss an Geburten mit Kaiserschnitt vorgenommen, dann, wenn die Frauen erschöpft sind und kaum widersprechen können. Manchmal durchtrennen die Ärzte auch einfach den Eileiter, solange der Bauchraum der Frau noch geöffnet ist.

Während in den USA Zwangssterilisationen gerichtlich angeordnet werden können, berichten in Kanada bis heute vor allem Ureinwohnerinnen, dass sie gegen ihren Willen sterilisiert werden, obwohl die Praxis gegen kanadisches Recht verstößt. Eine betroffene Frau gab für einen Untersuchungsbericht des kanadischen Parlaments zu Protokoll: »Mir war überhaupt nicht klar, was mit mir gemacht wurde, bis ich mich in einer Fruchtbarkeitsklinik untersuchen ließ, um herauszufinden, warum ich nicht schwanger wurde. Mir wurde dann gesagt, dass meine Gebärmutter teilweise entfernt worden ist.«