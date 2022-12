Eine Auszeit, ein wenig Freude, mitten im Krieg.

Am Hauptbahnhof in Kiew feiern Menschen ausgelassen die Weihnachtszeit. Das staatliche Bahnunternehmen hat hier einen Weihnachtsbaum aufgebaut. Für die Beleuchtung strampeln die Gäste.

Die Ukraine muss mit Strom und Gas gut haushalten, weil die russischen Truppen immer wieder die kritische Infrastruktur angreifen.

Auch vor der St. Sophia Kathedrale in Kiew steht ein großer Weihnachtsbaum, aber nicht wie sonst ein echter, sondern ein zwölf Meter hoher künstlicher Baum. Er erstrahlt in den Farben der Ukraine, mit Energiesparlampen.

Vitali Klitschko, Bürgermeister von Kiew:

»Es gab viele Diskussionen darüber, ob wir den Weihnachtsbaum aufstellen sollten oder nicht. Aber wir entschieden, dass den Kindern ein so wunderschöner Feiertag wie der Nikolaustag nicht genommen werden darf. Wir werden uns Weihnachten oder Silvester nicht nehmen lassen.«

Der Nikolaustag wird in der Ukraine erst am 19. Dezember gefeiert. Sankt Nicholas gilt hier als Beschützer der Kinder, der Soldaten und der Reisenden.

Noch am Morgen des Feiertags flog Russland einen Angriff mit Kamikazedrohnen, um wichtige Infrastruktur für die Energieversorgung zu zerstören. So ist der Baum auch eine Art Trotzreaktion auf Angriffe wie diese.

Vitali Klitschko, Bürgermeister von Kiew:

»Und wir haben ihn symbolisch unseren Baum der Unbesiegbarkeit genannt, weil wir zeigen möchten, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer nicht gebrochen werden können. Trotz aller Herausforderungen, denen wir heute ausgesetzt sind.«

Bei Tageslicht wird deutlich: Kiew ist auch kreativ geworden. Große Steinblöcke, die als Straßenbarrikaden dienen, werden als farbenfrohe Weihnachtsdekoration genutzt.

Die Bemühungen beschränken sich aber längst nicht nur auf die Hauptstadt. Selbst im umkämpften Osten des Landes haben die Menschen den Nikolaustag gefeiert.

Mann im Nikolaus-Kostüm:

»Ich weiß, dass ihr alle artig wart. Ich wünsche euch, dass ihr gute Dinge tut und ich werde euch vor dem Bösen beschützen.«

Geschenke verteilen hier Polizisten. Sie besuchen Familien zu Hause und überreichen die Gaben. Dabei fahren sie durch teils völlig zerstörte Gebiete. Auch die Nikolausfeier besuchen sie.

Oleksandr Savenko, Polizist

»Die Polizei arbeitet immer für die Menschen. Wir möchten nicht, dass die Kinder den Krieg erleben. Wir möchten, dass sie Freude haben. Kinder sind unsere Zukunft.«

So versucht die Ukraine bei all den Einschränkungen und der Gewalt des Krieges, eine Weihnachtszeit zu feiern, die so friedlich und normal wie möglich verläuft.