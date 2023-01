SPIEGEL: Man spricht von »post memory« oder szenischem Erinnern in der zweiten oder dritten Generation nach einem Trauma. Was ist damit gemeint?

Auerbach: Ich habe ein Beispiel aus meiner persönlichen Geschichte. Ich bin das Kind von Holocaustüberlebenden. In der Nachkriegszeit ging ich in Wien zur Schule und fühlte mich dort wohl – allerdings nicht auf dem Schulhof. Den habe ich nur äußerst ungern betreten, habe dort nie gespielt. Sehr viel später habe ich erfahren, dass dieser Hof während des Krieges als zentrale Sammelstelle für Juden aus allen Bezirken der Stadt diente. Von dort aus wurden sie in die Konzentrationslager abtransportiert. Doch wie konnte ich spüren, dass an diesem Ort etwas unheimlich war? Ich kann es nicht genau erklären, aber möglicherweise entstand das Gefühl durch Andeutungen oder die Reaktion der Erwachsenen, der Lehrer, von denen einige wohl etwas über die Vergangenheit dieses Schulhofes wussten. Doch es wurde darüber geschwiegen. Deswegen ist Erinnerungskultur so wichtig. Heute hängt dort eine Gedenktafel, möglicherweise wird in der Schule über die Geschichte des Hofes gesprochen. So kann das Leben weitergehen.

SPIEGEL: Für Sie ist also das Sprechen über die Vergangenheit der Schlüssel zu einer Art Heilung?

Auerbach: Eine nicht verarbeitete Vergangenheit bringt eine große Belastung mit sich. Man muss wissen, was los war. Das Aufdecken und Reden ist schmerzhaft, weil Trauerarbeit notwendig wird oder weil Verantwortung übernommen werden muss. Aber ich halte Erinnerungskultur, also Gedenktage, Memoiren, Zeugen, die in Schulen gehen und reden, sogar Stolpersteine für ausgesprochen wichtig.