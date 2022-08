Bereits Mitte der 1980er-Jahre forschte Embrapa an Weizen für den Anbau in tropischen Gebieten – zu Beginn mit wenig vielversprechenden Ergebnissen. Das Getreide wuchs schlecht, der Glutengehalt war zu niedrig. Der Agrartechniker Julio Cesar Albrecht, 60, selektiert seit 1985 für die Behörde Weizenpflanzen, befruchtet per Hand solche, die vielversprechende Eigenschaften wie Dürre- oder Krankheitsresistenz aufweisen, erschafft neue Kreuzungen.

Mehr als einmal wollte er aufgeben. Seine Forschung wurde in Zweifel gezogen, die Finanzierung gekürzt. Dann aber dachte Albrecht an seine Kindheit, an die wunderschönen Weizenfelder vor dem Haus seiner Eltern im Süden Brasiliens, in denen er als Junge verstecken spielte, an das dunkle Vollkornbrot, das er gemeinsam mit seiner Mutter buk und mit Butter und Honig verspeiste, nach Art seiner deutschen Vorfahren.

Trotz aller Rückschläge hat Albrecht seinen Glauben an den tropischen Weizen niemals verloren. Am ersten Dienstag im August sitzt er in einem schlichten Konferenzraum der lokalen Embrapa Niederlassung in Planaltina und kann seine Freude kaum verbergen.