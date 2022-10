Was tun? Es reiche nicht aus, den weltweiten Hunger allein mit dem Krieg in der Ukraine zu begründen, schreiben die Autoren. Das Ausmaß des globalen Hungers sei auch darauf zurückzuführen, dass Millionen von Menschen schon zuvor am Rande des Mangels lebten; in der Vergangenheit sei versäumt worden, gerechtere, nachhaltigere und widerstandsfähige Ernährungssysteme aufzubauen.

Damit in Zukunft schneller reagiert werden kann – auf die neuen und die bestehenden Notstände – sei es wichtig, die Gelder für humanitäre Hilfen zu erhöhen. Reservefonds einzurichten, wie es etwa in der Coronakrise vorübergehend passiert ist. Eine Idee ist auch, Bauern vor Ort mit der Vergabe von Krediten dazu zu bringen, Nahrungs- und Futtermittellager einzurichten. Auf diese könne in der Not oder bei Lieferschwierigkeiten zurückgegriffen werden. Durchgängiger zu helfen bedeute, mehr Stabilität in die Regionen zu bringen und besonders schlimme Krisen schnell abfedern zu können.

Damit in Zukunft schneller mögliche Hungerkrisen erkannt werden, müsse man mehr auf die Bevölkerung und regionale Partner setzen: Kleinbauern und lokale Gemeinschaften stärken – die im Notfall als Erste mitbekommen, wo Mangel herrscht, die Böden und Anbausorten am besten kennen – und mit ihrer Kenntnis auch nachhaltige Lösungsvorschläge machen können: Wie Ernährung auf Dauer sichergestellt werden kann, was die Leute vor Ort brauchen.

Letztlich geht es auch um eine bessere Verteilung von Essen, vorausschauende Planung und funktionierende Lieferketten. Damit die Nahrung dort ankommt, wo Menschen sie akut brauchen. »Es gibt genügend Nahrungsmittel, um alle Menschen auf der Welt zu ernähren«, schreibt Maximo Torero, Chefökonom der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen in dem Bericht, »den Hungernden fehlt jedoch der Zugang.«