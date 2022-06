Aufgrund der geringen Ernte des Vorjahres haben viele Haushalte im Südsudan nach Angaben Kühnles ihre Nahrungsmittelvorräte bereits ganz oder zum größten Teil aufgebraucht. Obwohl der Südsudan nur in geringem Maße von Importen aus der Ukraine oder Russland abhängig sei, trügen die Preiserhöhungen infolge des Krieges indirekt zur Verschärfung des Hungers im Südsudan bei. Die hohen Preise seien für viele ländliche und städtische Haushalte unerschwinglich. Zudem drohten auch in diesem Jahr in Teilen des Südsudan schwere Überschwemmungen, die im vierten Jahr in Folge ganze Ernten und Lebensgrundlagen zerstören würden.