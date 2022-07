Zugespitzt habe sich die Lage insbesondere am Horn von Afrika. Mehr als 17 Millionen Menschen hätten dort derzeit nicht mehr genug zu essen. Auch die Situation in Somalia, Kenia und Äthiopien bewertet die Organisation als dramatisch. Dort herrsche die schlimmste Dürre seit 40 Jahren. »Die desolate Situation der Familien in Äthiopien wird durch die Folgen des Krieges in der Provinz Tigray sowie Konflikten in anderen Regionen noch verschärft«, sagte Thieme. Millionen Ziegen und Rinder seien bereits gestorben, Felder verdorrt, Brunnen ausgetrocknet und Wasserstellen zerstört und damit die Lebensgrundlagen von Millionen Menschen zunichtegemacht.