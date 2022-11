Entschädigung für Fluten und Dürren Wie die armen Länder die Reichen für den Klimawandel zur Kasse bitten

»Was nützen mir Solarpaneele, wenn mein Haus wegfliegt?«, fragen die Menschen in Ländern, die von der Erderhitzung am stärksten betroffen sind. Was sie von den Industrienationen verlangen.