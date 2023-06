Nach jahrelanger Abwesenheit treten die USA der Uno-Kulturorganisation Unesco wieder bei. Das kündigte Unesco-Generaldirektorin Audrey Azoulay in Paris an. Das Land habe ihr offiziell die Entscheidung mitgeteilt, der Unesco im Juli 2023 auf der Grundlage eines konkreten Finanzierungsplans wieder beizutreten. Nach Angaben der Nachrichtenagentur AP hat sich Washington bereit erklärt, ausstehende Zahlungen in Höhe von 600 Millionen US-Dollar zu begleichen.