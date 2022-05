Tatsächlich könnten aktuell noch mehr Menschen auf der Flucht sein, als es der Bericht ausweist, warnen die Autoren. »Die Situation ist heute noch viel schlimmer, als es unsere Rekordzahlen vermuten lassen, denn darin sind die fast acht Millionen Menschen nicht enthalten, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen mussten«, so der Generalsekretär des norwegischen Flüchtlingsrats, Jan Egeland. Das IDMC ist Teil der Hilfsorganisation.

Dass die Zahlen nun so hoch sind, liegt daran vor allem daran, dass Millionen Menschen nicht in ihre Heimatregion zurückkehren können, während weitere Menschen fliehen. Im Jahr 2021 wurden rund 38 Millionen Binnenvertreibungen gemeldet, die zweithöchste Zahl in einem Jahrzehnt. Konflikte und Gewalt lösten 14,4 Millionen Vertreibungen aus, was einem Anstieg von fast 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.