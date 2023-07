Abwehrfeuer am Himmel über Kiew. Die aufsteigenden Geschosse stammen von einem Geparden – einem Flugabwehrpanzer der ukrainischen Streitkräfte aus deutschen Beständen. Die Crew am Boden hat eine zermürbende Aufgabe. Niemand weiß, wann der nächste Angriff kommt. Doch dann müssen die Soldaten hellwach sein.

Roman, Kommandeur

"Im Moment haben wir gut damit zu tun, nicht zu sehr zu entspannen und immer einsatzbereit zu bleiben. Das ist unsere Aufgabe. Der Feind macht uns genug Arbeit: Manchmal die ganze Nacht, manchmal nur 30 Minuten. Aber frei haben wir nie."

Vom ersten Abschuss dieser Gepard-Mannschaft im Dezember 2022 existiert ein Amateurvideo. Die Zahl der Treffer halten sie am Geschützturm fest. Dann heißt es: Stellungswechsel. Die Luftverteidigungseinheiten werden oft umgruppiert, damit sich die russischen Angreifer nicht auf ihre Positionen einstellen können.

Der Gepard wurde in den 70er Jahren gebaut und bei der Bundeswehr vor über zehn Jahren ausgemustert. Die Ukrainer sind froh, ihn jetzt zu haben. Diese Besatzung bekam einen sechswöchigen Crashkurs in Deutschland und wurden dann in den Einsatz geschickt. Die Männer sind begeistert von der Treffsicherheit.

Oleksii

"Früher als Barkeeper habe ich Cocktails angezündet, jetzt feuere ich Shahed-Drohnen. Früher habe ich Sambucca angezündet, jetzt Raketen. Das ist aus meinem Leben geworden.”

Der Blick auf die Schlachtfelder im Süden des Landes zeigt: Die ukrainische Armeeführung steckt in einem Dilemma. Die Gegenoffensive zur Befreiuung der besetzten Gebiete kommt nur langsam voran, und das liegt auch an der fehlenden Flugabwehr. Zwar hat der Westen einige Waffensysteme geliefert. Aber die reichen nicht, um die vorrückenden Truppen bei ihrer Gegenoffensive effektiv zu schützen und gleichzeitig zumindest die Großstädte im gesamten Land gegen russische Raketen und Drohnen zu verteidigen.

Oleksandr, Mechaniker

"Wir versuchen alles, was von uns erwartet wird. Wir wissen, wenn wir das Ziel nicht abfangen, kann es viel Schaden anrichen."

Reporter: "Was motiviert euch?”

"Mir persönlich reicht es, dass irgendwelche unbekannten Arschgeigen uns unser Land wegnehmen wollen. Die Ukraine gehört uns, DAS motiviert mich. Viele Menschenleben hängen von uns ab. Wenn wir das Ziel nicht treffen, wird jemand trauern.”

Nicht nur Kampfflugzeuge fordert die ukrainische Regierung deshalb vehement von ihren Verbündeten, sondern auch Flugabwehr. Deutschland hat reagiert: Zusätzlich zu den bisher gut 30 gelieferten Geparden will die Bundesregierung in Zusammenarbeit mit den USA bis Ende des Jahres nochmal 45 Exemplare in die Ukraine liefern.