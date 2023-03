Journalist Olivier Dubois, im April 2021 vor zwei Jahren in der Stadt Gao in Mali von islamistischen Terroristen entführt, traf am Montag nach seiner Freilassung in Niamey, der Hauptstadt des benachbarten Nigers ein, wie das nigrische Innenministerium mitteilte. »Olivier Dubois ist frei«, schrieb Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bei Twitter. Dies sei eine enorme Erleichterung für Frankreich, Journalisten und die Angehörigen von Dubois. Macron drückte dem Niger seine Dankbarkeit für die Befreiung aus.