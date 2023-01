Israelische Soldaten haben bei Einsätzen im besetzten Westjordanland am Donnerstag drei Palästinenser getötet. Ein 41-jähriger Mann sei durch Schüsse in Kalandia nahe der Stadt Ramallah am Donnerstagmorgen ums Leben gekommen, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium mit. Nach Angaben des israelischen Militärs wurden bei einer Razzia in dem Ort unter anderem Steine auf die Soldaten geworfen. Diese hätten daraufhin geschossen. Sechs Verdächtige seien bei dem Einsatz festgenommen worden.