Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden in diesem Jahr bereits mehr als 150 Palästinenser in Zusammenhang mit Militäreinsätzen, bei Zusammenstößen oder eigenen Anschlägen getötet. Allein in Dschenin wurden in diesem Jahr bereits mehr als 40 Palästinenser getötet, darunter auch die bekannte Al-Dschasira-Journalistin Schirin Abu Akleh.