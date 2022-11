Bei Konfrontationen nahe Hebron war in der Nacht ein 44-Jähriger durch eine Schussverletzung am Kopf getötet worden, wie das palästinensische Gesundheitsministerium mitteilte. Neun Menschen seien verletzt worden. In zwei Dörfern nahe Ramallah seien zudem am Dienstag insgesamt drei Männer getötet worden, darunter zwei Brüder.