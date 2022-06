Die Spannungen könnten den Nahostkonflikt weiter eskalieren lassen, Mitte Mai hatte der Tod der Al-Jazeera-Reporterin Shireen Abu Akleh bei einem israelischen Militäreinsatz bereits zu Tumulten in Jerusalem geführt. Vor gut einem Jahr mündeten Unruhen in Jerusalem in einen elftägigen bewaffneten Konflikt zwischen der Hamas im Gazastreifen und der israelischen Armee. Mehr als 250 Menschen starben.

Der nun getroffene Jugendliche wurde bei dem Vorfall unweit des Orts Silwad verletzt und erlag wenige Stunden später seinen Verletzungen, wie ein Behördenvertreter von Silwad und palästinensische Sicherheitskreise mitteilten. Der Jugendliche befand sich nach Angaben des Behördenvertreters an einer Straße zur benachbarten Siedlung Ofra, als die israelischen Soldaten auf ihn schossen.