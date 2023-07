Erst am Mittwoch beendete Israels Armee in Dschenin ihren größten Militäreinsatz dort seit zwei Jahrzehnten. Nach Luftangriffen waren in der Nacht zu Montag rund tausend Soldaten in die Stadt eingerückt, um dort »terroristische Infrastruktur« zu zerschlagen. Sie lieferten sich heftige Schusswechsel mit bewaffneten Anwohnern. Zwölf Palästinenser und ein israelischer Soldat wurden getötet.