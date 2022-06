Westsahara-Konflikt Algeriens Banken setzen Handel mit Spanien aus

Der 2002 abgeschlossene Vertrag sah vor, dass sich beide Seiten verpflichten, die Kontrolle der Migration und den Kampf gegen Schleuser zu verstärken. Am Mittwoch waren 113 Migranten auf den Balearen angekommen. Spanischen Behörden zufolge sind Ankömmlinge auf den Ferieninseln im Mittelmeer häufig in Algerien gestartet. Die Zahl der Migranten, die über das Mittelmeer nach Europa wollen, ist in diesem Jahr wegen der weltweit angespannten Wirtschaftslage infolge des Krieges in der Ukraine sprunghaft angestiegen.