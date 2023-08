Amateuraufnahmen aus Bad Gastein in den österreichischen Alpen vom Montag: Flüsse wie die Ötztaler Ache traten über die Ufer, einige Teile des Gebiets waren von der Außenwelt abgeschnitten, Menschen mussten evakuiert werden, weitere österreichische Regionen erwarten Unwetter.

Im norditalienischen Blevio am Comer See lösten sintflutartige Regenfälle einen Erdrutsch aus, die Straßen wurden wegen drohender schwerer Stürme gesperrt. Ein Video der Feuerwehr zeigt Sturzfluten im Alpenort Sondrio. Im Piemont und in der Lombardei besteht weiterhin ein erhebliches Hochwasserrisiko, in den Schweizer Regionen Tessin und Rheintal sind einzelne Täler abgeschnitten. Auch im süddeutschen Alpenvorland ist mit Starkregen, Überflutungen und Gewittern zu rechnen. Der Höhepunkt des Hochwassers im Rheintal wird für Dienstagnachmittag erwartet.

Auf der süditalienischen Insel Sizilien haben am Wochenende Waldbrände zwischen Trapani und Palermo gewütet. An verschiedenen Orten mussten die Bewohner evakuiert werden. In der vergangenen Woche hatte das italienische Gesundheitsministerium wegen der dritten großen Hitzewelle seit Mitte Juli für 17 Städte die Alarmstufe Rot ausgerufen, darunter große Ballungsgebiete wie Rom, Bologna, Florenz, Rom und Turin. Zum Schutz sollten selbst junge und gesunde Menschen zwischen 10 und 18 Uhr in den Häusern bleiben, empfahl das Ministerium.