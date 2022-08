In Afrika ist die Erkrankung tödlicher als in westlichen Ländern. In diesem Jahr wurden mehr als 2800 Fälle in elf Ländern gezählt, 103 endeten tödlich. Allein in der vergangenen Woche kamen 766 Neuerkrankungen hinzu, die Zahl der Todesfälle stieg um 28. Außerhalb Afrikas starben bislang hingegen erst eine Handvoll Menschen, weltweit wurden bislang mehr als 25.000 Fälle registriert.