Nach mehr als zwei Jahren Pandemie sind mittlerweile viele Länder zur Normalität zurückgekehrt. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat angesichts der Bedrohung durch neue Coronavarianten jedoch eindringlich davor gewarnt, im Kampf gegen das Virus nachzulassen. »Die Wahrnehmung, dass die Pandemie vorbei ist, ist fehl am Platz«, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus bei einem Treffen der Gesundheitsminister der G20-Staaten in der indonesischen Stadt Yogyakarta. Die Zahl der Neuinfektionen und der Todesfälle ist in den meisten Ländern mittlerweile stark zurückgegangen, was zur Aufhebung zahlreicher Einschränkungen geführt hat.