Aufruf von WHO, IWF, WTO und Weltbank Internationale Organisationen fordern Impfstoff für alle

Mit einem dringenden Appell haben sich WHO, IWF, WTO und Weltbank an die Weltöffentlichkeit gewandt: In Entwicklungsländern herrsche eine »alarmierende Knappheit« an Impfstoffen – reichere Staaten müssten dringend helfen.