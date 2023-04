Der Vertreter der Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Sudan, Nima Saeed Abid, sprach am Dienstag in einem Videocall mit Reportern in Genf von einem »hohen Risiko einer biologischen Gefährdung« Entwicklung. In dem Labor befänden sich etwa isolierte Polio-, Masern- und Choleraerreger. Eine Anfrage von CNN an die RSF blieb zunächst unbeantwortet.

Personal hat offenbar keinen Zutritt mehr

Das Personal habe keinen Zutritt mehr zu dem Labor, auch die Stromversorgung sei immer wieder unterbrochen, sagte der WHO-Vertreter Abid. Dass die biologischen Proben sicher verwahrt seien, könne damit nicht mehr gewährleistet werden.