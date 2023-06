»Wir waren in der Gegend in den letzten Wochen und es gibt auf jeden Fall Verluste, auch Verluste von Leopard Panzern«, berichtet SPIEGEL-Mitarbeiter Fedir Petrov. »Wie viele es sind, wissen wir nicht genau, aber es ist nichts Ungewöhnliches, bei einer Offensive in ein vermintes Gebiet keine Verluste zu haben«. Wie alle Zahlen in diesem Krieg sind auch die Angaben über zerstörte Leopard-Panzer nicht genau überprüfbar; die Zahlen des russischen Präsidenten wirken allerdings haltlos übertrieben.

Wie könnte die Strategie der Ukraine aussehen? Welche Ziele in der Offensive erscheinen als wahrscheinlich? Und warum kann die lange Vorbereitungsphase sowohl Vorteil als auch Nachteil für die ukrainischen Streitkräfte bedeuten? Darüber sprechen Oliver Imhof und Fedir Petrov in dieser Episode von Acht Milliarden.