Die Szene zeigt gut, wie in weiten Teilen der Welt, auch in Tansania selbst, über die Massai gedacht wird. Sie sind eine Art putziges Maskottchen, wohlgelitten, solange sie als Touristenattraktion hüpfen und nach alter Art Feuer machen. Doch eine Studie der tansanischen Regierung aus dem Jahr 2019 sieht in den Massai vor allem eine Bedrohung für die Natur, ihre Viehherden zerstörten demnach das Ökosystem, es müsse dringend eine Lösung gefunden werden. Die großen Lodges und Tausende Safariautos scheinen in den Augen der Naturschutzbehörden weniger störend als die Hirten und ihre Tiere.

Und so kommt es, dass die Regierung einen neuen Masterplan hat: Die Massai sollen raus aus dem Ngorongoro-Naturschutzgebiet, Zehntausende Bewohnerinnen und Bewohner sind potenziell betroffen. Ihnen wurden kleine Häuser am anderen Ende Tansanias angeboten, in einer fremden Region, mit einem fremden Lebensstil. Die meisten lehnten ab, nur ein paar Hundert sind bisher freiwillig umgezogen. Nun versucht die Regierung einen neuen Weg, berichten Einwohnerinnen und Einwohner vor Ort und dokumentieren Menschenrechtsorganisation seit Monaten: Den Massai soll offenbar das Leben so unangenehm wie möglich gemacht werden – dafür scheinen alle Mittel recht.