Waffenlieferungen an die Ukraine und Debatte über Nato-Beitritt Finnische Zeitenwende

Putins Krieg hat in Finnland einen Tabubruch ausgelöst: Auch Helsinki schickt Waffen in die Ukraine. Erstmals ist die Mehrheit der Menschen für einen Nato-Beitritt – was neue Drohungen aus Moskau nach sich ziehen dürfte.