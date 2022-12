Nach Russlands Angriff auf die Ukraine Wie sich Finnland gegen seinen Nachbarn schützt

Russland und Finnland unterhielten einst enge Beziehungen. Doch seit Putins Einmarsch in die Ukraine will sein Nachbar vollends wehrhaft werden, strebt in die Nato. Touristen, Geschäftsleute und Freunde bleiben weg.