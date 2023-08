Transplantierte Tierorgane funktionieren immer besser

In den USA warten mehr als 100.000 Menschen auf ein Spenderorgan. 88.000 von ihnen allein auf eine neue Niere. Weil menschliche Spender fehlen, setzt die Forschung große Hoffnung in die sogenannte Xenotransplantation, bei der tierische Organe Menschen das Leben retten sollen. In New York haben Ärzte eine genetisch veränderte Schweineniere mit einem hirntoten Patienten verbunden – mit Erfolg: Das Organ funktioniert so lange wie noch nie zuvor in vergleichbaren Experimenten.

