Zahlreiche SPIEGEL-Leserinnen und -Leser meldeten sich damals bei uns, die Stacey helfen wollten. Darunter auch der fünffache Vater Andreas Hessel, 63, aus Losheim am See. »Der Artikel hat mich tief bewegt«, schrieb er uns damals. »Ich möchte die Situation der jungen Frau zumindest verbessern. Kann ich Geld spenden für die Ausbildung?« Und so kam es. Inzwischen finanziert Hessel seit rund zwei Jahren Staceys Ausbildung in Gebärdensprachdolmetschen an der St. Paul University, eine Wohnung in Nairobi und den Lebensunterhalt – rund 1000 Euro im Jahr für die laufenden Kosten plus rund 4000 Euro bisher für die Ausbildung. »Sie wird Anfang nächsten Jahres ihre Ausbildung beenden und dann in ein neues Leben starten können«, schrieb er Heiner kürzlich. »Wenn auch nur einem Menschen geholfen werden kann, dann ist das besser als nichts!«

Und Stacey ließ uns wissen: »Mir geht es gut. Ich bin glücklich und fühle mich immer gesegnet, wenn ich in der Schule bin, denn nicht alle Kinder aus den Slums können sich das leisten.«