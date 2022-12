»Es gibt kein Unternehmen auf der Welt, das nicht von der Natur abhängig ist«, erklärt Philip Bethge im Podcast. »Jährlich sind rund 44 Billionen Dollar an wirtschaftlicher Wertschöpfung durch den Verlust der Natur gefährdet. Das ist mehr als die Hälfte des weltweiten Bruttoinlandsprodukts. Also zu glauben, die Wirtschaft sei von der Natur abgekoppelt auf irgendeine magische Weise, ist komplett naiv.«

Welche Ziele werden in Montreal angestrebt, um die Vielfalt des Lebens zu erhalten? Warum gibt es immer noch naturschädliche Subventionen, auch in Deutschland? Und wie könnten Wälder dereinst gegen ihre Schädiger vor Gericht ziehen? Darüber spricht Philip Bethge in dieser Episode des SPIEGEL-Auslandspodcasts Acht Milliarden.