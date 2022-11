Wiederaufforstung in Afrika Der Wald heilt sich selbst

Rinaudo erklärt die Idee gern mit einer Anekdote, er ist ein gläubiger Mensch. Vor vielen Jahren sei er im Niger unterwegs gewesen, im Auftrag der Regierung, er sollte Bäume pflanzen. So sei er mit seinem Pick-up-Truck durch die dürre Landschaft gefahren, vor einem Sandfeld habe er aus den Reifen etwas Luft lassen müssen. In diesem Moment, so erzählt er heute, sei ihm die Sinnlosigkeit des Unterfangens bewusst geworden. Er habe spontan gebetet und dabei eine Art Erleuchtung gehabt: Neben ihm stand ein kleines Gewächs, nicht größer als ein Busch, doch Rinaudo habe erkannt – es ist eigentlich ein Baum, der es nie geschafft hat zu wachsen. Ob es nun ein Zeichen Gottes war oder nicht: Rinaudo ist seitdem auf einer Mission, die so kaum jemand für möglich gehalten hätte.