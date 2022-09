Doch im Fall der Wien Energie ist das nur ein Teil der Erklärung. Die Preisexplosion konnte dem Unternehmen erst wegen sogenannter Termingeschäfte gefährlich werden: An der Leipziger Strombörse können Händler vereinbaren, in der Zukunft eine bestimmte Strommenge für einen fixen Preis zu liefern und abzunehmen. Bedingung dafür ist, dass Sicherheiten hinterlegt werden, eine Kaution für den Fall, dass die Preise ansteigen. Offenbar hat auch Wien Energie an solchen Termingeschäften mitgewirkt. Angesichts der Preisexplosion musste das Unternehmen aber plötzlich sehr viel mehr Geld aufbringen und geriet ins Straucheln.