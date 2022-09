In dieser Folge von »Inside Austria« blicken wir auf die Krise beim Stromversorger Wien Energie. Wir erklären, wie die Schieflage mit dem Strommarkt zusammenhängt und welche Rolle sogenannte Termingeschäfte an der Börse spielen. Wir wollen wissen, warum die Wiener SPÖ zunächst im Geheimen aktiv geworden ist und welche Folgen der Skandal in der österreichischen Innenpolitik nach sich zieht. Und wir fragen, wie Österreich und auch Deutschland in Krisenzeiten mit Versorgern umgehen sollten, die vom Energiemarkt abhängig sind.