Vor wenigen Tagen erschien ein neues Ranking der lebenswertesten Städte weltweit. Auf Platz eins war – wieder einmal – Wien. Was für eine tolle Stadt! Ich hatte das Glück und durfte in den vergangenen Jahren als Reporter öfter von dort berichten. Klar, Wien ist für viele die Hauptstadt der Fiaker, des guten Schnitzels (bloß nicht nach Soße fragen, bitte, tun Sie’s einfach nicht) und der Kaffeehäuser. Allein von Pferdekutschen und gutem Essen wird der Alltag aber auch nicht lebenswert. Was macht Wien also anders?