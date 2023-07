Was gut ist – für Sie:

Fast alle Bundesländer haben inzwischen Sommerferien. Doch Entspannung bedeutet nicht unbedingt Erholung. Und meistens hält der Urlaubseffekt nur kurz an. »Es ist nicht so, dass ein längerer Urlaub mehr Erholung bringt als ein kürzerer Urlaub. Der entscheidende Faktor ist, wie ich den Urlaub erlebe und ob ich damit zufrieden bin«, sagt Carmen Binnewies, die an der WWU Münster zu Erholung forscht. In diesem »Smarter Leben«-Podcast mit ihr hören Sie, bei welchen Urlaubsaktivitäten man besonders gut abschalten kann und wie wir uns das Urlaubsgefühl möglichst lange erhalten können.