Die Vorgeschichte

Über Herkunft und Jugend von Wiktor But gibt es verschiedene Angaben. Meist wird angenommen, dass er 1967 in Duschanbe geboren wurde, Hauptstadt der damaligen Sowjetrepublik Tadschikistan, nicht weit von der Grenze zu Afghanistan.

Er besuchte eine Moskauer Kaderschule für Fremdsprachen und studierte Wirtschaft, seine Sprachkenntnisse in Englisch, Französisch, Portugiesisch, Arabisch und Persisch kamen ihm später sehr gelegen. Als Junge lernte er wohl auch Esperanto. Für die Sowjetarmee arbeitete er als Übersetzer in Angola, was ihm später bei Geschäften half.

Die Anfänge seiner Karriere

Mit dem Zusammenbruch des Ostblocks begann Buts Karriere als Waffenhändler. Er kaufte billig Waffen der schrumpfenden Sowjetarmee und verschiffte sie in Konfliktgebiete in Afrika, Asien und darüber hinaus. Aus den Beständen der sowjetischen Luftwaffe übernahm But etwa 60 alte sowjetische Militärflugzeuge mit Basis in den Vereinigten Arabischen Emiraten, mit denen er seinen weltweiten Handel selbst organisieren konnte.