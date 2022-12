Mit dem Zusammenbruch des Ostblocks begann Buts Karriere als Waffenhändler. Er kaufte billig Waffen der schrumpfenden Sowjetarmee und verschiffte sie in Konfliktgebiete in Afrika, Asien und darüber hinaus. Aus den Beständen der sowjetischen Luftwaffe übernahm But etwa 60 alte sowjetische Militärflugzeuge mit Basis in den Vereinigten Arabischen Emiraten, mit denen er seinen weltweiten Handel selbst organisieren konnte. Über Mittelsmänner handelte er von seiner Basis im Emirat Schardscha am Persischen Golf mit Waffen.

Liberia und Afghanistan

Die Kundenschar Buts soll weitreichend und illuster gewesen sein: Auch Charles Taylor, Ex-Präsident und Kriegsherr in Liberia, zählte offenbar dazu – genau wie Taylors Widersacher, die But mit Kalaschnikows versorgte. In Afghanistan verkaufte But offenbar Waffen sowohl an die Taliban als auch an ihre prowestlichen Gegner der Nordallianz – sowie in den Kongo und zur islamistischen Gruppe Abu Sayyaf auf den Philippinen.