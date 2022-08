Die besten Chancen haben Rishi Sunak und Liz Truss, wobei Truss mit ihrem Credo vom kleinen Staat, der sich am besten gar nicht einmischt, wohl kaum nennenswerte Hilfen umsetzen würde. In den Fernsehdebatten mit Sunak zieht sie stets Steuersenkungen vor, in der Hoffnung, die Wirtschaft damit anzukurbeln. Sunak schlägt vor, die Mehrwertsteuer auf Energierechnungen auszusetzen.

Regierung vorübergehend im »Zombie«-Modus

In der Übergangszeit, in der die Tories vor allem mit sich selbst beschäftigt sind, wird politisch wenig umgesetzt – auch das zeigt der »Observer« : In mehr als der Hälfte der Schlüsselressorts der Regierung seien Ministerankündigungen kurzfristig zurückgezogen worden, die Gesetzgebung sei ins Stocken geraten, und Fristen für die Veröffentlichung politischer Dokumente würden versäumt. Die Autoren sprechen von einer »Zombie-Regierung«.