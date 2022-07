Vereinte Kraft gegen die Flammen: in mehreren Dörfern in der spanischen Provinz Zamora helfen Anwohner der Feuerwehr dabei, ihr Zuhause vor den Bränden zu schützen. Ein Mann flieht rennend vor dem Feuer, seine Kleidung ist in Brand gesetzt.

Delia Hernandez Chamorro, Landwirtin

»Wir müssen uns alle zusammentun, um das Dorf zu schützen, denn das Feuer ist direkt daneben. Wenn es über diesen Punkt hinausgeht, wird das Dorf niedergebrannt, deshalb wollen wir dorthin, um die Flammen so weit wie möglich zu löschen.«

Die achttagelange Hitzewelle, die nun wohl zu Ende geht, kostete dem spanischen Gesundheitsamt zufolge insgesamt über 510 Menschen das Leben. Am Sonntag starb ein Feuerwehrmann im Nordwesten Zamoras bei Löscharbeiten und ein Farmer wurde tot aufgefunden.

Manuel Garcia, Landwirt

»Es ist eine Naturkatastrophe, man kann niemandem die Schuld geben. Die Männer tun, was sie können, die Sicherheitskräfte auch, aber das ist eine Naturgewalt.«

Ein Zug auf dem Weg von Madrid nach Ferrol kam den Flammen in der Provinz Zamora gefährlich nah und wurde zum Halten gezwungen. Fast ganz Spanien ist extremen Brandrisiko ausgesetzt. Tausende Hektar Fläche stehen in Flammen – 70.000 Hektar sind bereits zerstört. 14 Dörfer in der Region mussten evakuiert werden. – Es sind die verheerendsten Feuer des letzten Jahrzehnts.