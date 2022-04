Der 20. April war kein besonders guter Tag für Julian Assange, den australischen Journalisten, der seit mehr als drei Jahren in einem Londoner Hochsicherheitsgefängnis gefangengehalten wird – weil die US-Regierung den Gründer der Enthüllungsplattform WikiLeaks wegen Spionage anklagen will.

Der Fall Assange ist für Menschenrechts- und Journalistenorganisationen die derzeit wichtigste Auseinandersetzung um die Pressefreiheit weltweit. 2006 gründete der Australier WikiLeaks, 2010 veröffentlichte die Enthüllungsplattform Beweise für US-Kriegsverbrechen in Afghanistan und dem Irak. Um einer Verhaftung in Großbritannien sowie einer Auslieferung nach Schweden und von dort aus in die USA zu entgehen, bat Assange im Juni 2012 um Asyl in der ecuadorianischen Botschaft in London. Die ecuadorianische Regierung gewährte ihm dies zunächst, entzog es aber im April 2019 nach massivem Druck der US-Regierung wieder.