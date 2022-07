Am Ende hielt das die Demonstranten nicht ab. Sie mieteten Busse. Teils sollen sie laut Zeitungsberichten Zugfahrer dazu überredet haben, die Züge fahren zu lassen – oder sie übernahmen gleich selbst das Steuer. Zehntausende versammelten sich am Ende in Colombo. Dort riefen sie, was zum Slogan der Proteste geworden ist und der sich an Präsident Gotabaya Rajapaksa richtet: »Gota, go home!« – »Gota, hau ab!«