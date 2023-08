Wirtschaftskrise und Korruption Im Süden Syriens formieren sich neue Proteste

Dass die Proteste in Suwaida so offen und über Tage hinweg stattfinden können, liegt auch am besonderen Verhältnis zu dem Regime. In Suwaida leben vor allem Angehörige der drusischen Minderheit – ein monotheistischer Ableger des Islams – und ihren Anführern ist es im Laufe des syrischen Aufstandes gelungen, Privilegien für ihre Provinz zu erreichen. Ihr Deal mit Assad lautete: Sie beteiligen sich nicht am Aufstand, aber kämpfen auch nicht in anderen Landesteilen, um das Regime zu verteidigen. Das Regime verzichtet dafür auf Verhaftungen von Dissidenten oder Dienstverweigerern in Suwaida – und so können die Menschen hier unbehelligt protestieren.