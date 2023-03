Kara-Mursa war im April vergangenen Jahres zunächst wegen des Vorwurfs der Verbreitung von Falschinformationen über das russische Militär in Untersuchungshaft genommen worden. Das Parlament in Moskau hatte nach dem Beginn des russischen Militäreinsatzes in der Ukraine ein Gesetz verabschiedet, das bis zu 15 Jahre Haft für die Verbreitung von »Falschnachrichten« über das Militär vorsieht. Die Vorwürfe gegen Kara-Mursa beziehen sich auf eine Rede vor dem Repräsentantenhaus des US-Bundesstaates Arizona im März vergangenen Jahres.