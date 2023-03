Putin besichtigte laut dem Fernsehsender Rossia-1 in Begleitung des örtlichen Gouverneurs Michail Raswoschajew eine Kunstschule in Sewastopol. Die größte Stadt auf der Krim ist nur 240 Kilometer von der Stadt Cherson entfernt, die im November nach einem Rückzug der russischen Truppen von der ukrainischen Armee zurückerobert worden war. Näher an der Front war der russische Präsident noch nie seit Kriegsbeginn.