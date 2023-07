Afrikanische Staatschefs kritisieren Putin »Wir sind nicht gekommen, um um ein paar ›Geschenke‹ zu bitten«

Putin hatte im Rahmen des Gipfels erklärt, er werde den afrikanischen Staaten innerhalb weniger Monate Zehntausende von Tonnen Getreide schenken. Zur Einordnung: Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hatte Ende des vergangenen Jahres auf der Basis von Satellitenaufnahmen geschätzt , dass bis dahin in den von Russland besetzten Gebieten der Ukraine rund 5,8 Millionen Tonnen allein an Weizen geerntet worden seien. Russland werde wahrscheinlich »zu einem erheblichen Teil« an der Weizenernte profitieren, hieß es damals.